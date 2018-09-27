Обворожительная дочь Тутберидзе утерла нос Медведевой
Диана Тутберидзе родилась в 2003 году в Америке. Позже мама девочки перебралась на родину, где стала тренировать подающих надежды фигуристов.
Отец малышки, в свою очередь, ехать в Россию не захотел. Однако родители юного дарования все равно поддерживают теплые отношения.
Примечательно, что Этери Тутберидзе до сих пор считает себя американкой, несмотря на то, что уже много лет живет в России. Наследница тренера на родине чувствует себя замечательно. Девочка даже нашла общий язык с Олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Спортсменки плотно общаются и вместе выходят в прямой эфир в соцсетях.
Из-за проблем со здоровьем Диана была вынуждена перейти из одиночного катания в танцы. Это, конечно, было осознанное решение Этери.
Подписчицы Дианы в Instagram в большинстве своем считают, что дочь Тутберидзе способна дать фору Евгении Медведевой, которая еще совсем недавно была подопечной отечественного тренера, но решила уйти к другому специалисту. Дело даже не спортивных успехах, а в миловидной внешности. Поклонники тренера считают, что Диана – ангел во плоти.
Кроме того, поклонники отметили, что девушка как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Те же выразительные глаза, недетская серьезность, целеустремленность и сильный, напористый характер, благодаря которому фигуристка добилась невероятных высот.
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