Игорь Верник сместил засидевшегося Михаила Шаца
Креативным продюсером проекта стал комик и актер Александр Незлобин. Верник же заменит Михаила Шаца, который засиделся на программе – вел ее четыре года.
"Если Сергей – человек-кнопка, бетонная стена, противопожарный занавес, отделяющий актеров и сцену от зрительного зала, то я пуховая перина, защитник и адвокат, Я не тот, кто будет плясать на трупах поверженных, скорее, наоборот, постараюсь всячески поддержать коллег, но не без иронии, естественно", – рассказал о своей роли в шоу Верник.
Игорь отметил, что когда-то ему посчастливилось быть гостем шоу и тогда он испытал дикий выброс адреналина. По словам, артиста это проект для сильных и свободных людей, не боящихся попасть в дурацкое положение, ведь они знают, что из любой ситуации выйдут победителями.
Напомним, это юмористическое шоу восемь лет назад считалось самым смешным на российском телевидении. С 26 октября программа вновь стартует экранах. Теперь каждую пятницу в 22:00 зрители смогут получить огромный заряд положительных эмоций просто включив телеканал СТС.
По условиям программы, четыре приглашенные знаменитости участвуют в разных импровизациях, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями. Оценивать результаты предстоит Сергею Светлакову. Нажимая на кнопку, он останавливает происходящее на сцене, а в финале выбирает победителя. Об этом сообщает StarHit.
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