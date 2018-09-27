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Шоу-бизнес

Бросившие "Уральские пельмени" Мясников и Рожков остались без аншлагов

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Кадр youtube.com
Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали сольный проект. Оставив "Уральские пельмени" звезды отправились на гастроли, которые не обещают аншлагов.
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Премьера состоится уже на этой неделе, 29 сентября. Новая программа юмористов носит схожее название "Ваши пельмени", а еще, поговаривают, что и формат не претерпел никаких изменений. Согласно порталу Kassir.ru билеты на обновленное шоу продаются плохо, зритель не идет, даже несмотря на доступный ценник. Отметим, что ради возможности выступать самостоятельно Мясников и Рожков отказались выступать с "Уральскими пельменями".

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Первый концерт Вячеслава и Андрея пройдет в Красноярске 29 сентября, в зале "Гранд Холл Сибирь". Согласно данным онлайн кассы на 27 сентября 140 из 1150 билетов остались нетронутыми, хотя организаторы требуют за них от 1600 до 3000 рублей, что по сегодняшним меркам весьма скромно. Примечательно, что за возможность насладиться "Уральскими пельменями" в регионах зрители отдают суммы, незначительно превышающие названные выше.

Следующее выступление нового юмористического проекта состоится на следующий день в Новосибирске в зале "ДК Железнодорожников". Свободными пока остаются около трети мест. Отметим, что в Омске, где 1 октября Мясников и Рожков будут смешить народ, ситуация совсем не лучше – непроданными лежат 284 из 1075 билетов.

А в Тюмени все еще плачевнее – свободна половина зала – 430 из 922 -х. Завершится тур новых "пельменей" в Челябинске, где разобрали только 50% от общего числа билетов. Об этом сообщает Ura.ru.

Отметим, что в последнее время "Уральских пельменей" преследует череда скандалов. Ранее коллектив шоу спорил со своим экс-директором Сергеем Нетиевским по поводу товарного знака, зарегистрированного в 2011 году.

После бывший руководитель обвинил нынешнего начальника проекта в рейдерстве. Он утверждал, что новое руководство юмористического шоу не гнушается применять такие методы, как оговор, создание негативного фона в СМИ вокруг законного владельца, его деятельности и даже семьи. Далее "Уральские пельмени" требовали от Нетиевского возмещения судебных расходов в сумме почти 650 тысяч рублей.

Автор: Руслана Алексеева27 сентября 2018, 18:21
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