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Шоу-бизнес

Мать Алисы Аршавиной публично накинулась на Юлию Барановскую

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
За футболиста Андрея Аршавина заступилась теща Наталья Сарычева. Женщина поставила на место его экс-супругу – телеведущую Юлию Барановскую.
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Мама нынешней жены спортсмена Алисы активная пользовательница социальных сетей. Наталья, как оказалось, подписана на Барановскую и, порой, комментирует ее посты в Instagram.

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

К примеру, женщину очень возмутила публикация Барановской, посвященная Аршавину, в ней телеведущая распекает бывшего возлюбленного за наплевательское отношение к их общим детям.

Сарычева не выдержала и оставила комментарий. "Юля, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое – держите при себе. А то – как то, уж много личного .... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – накинулась с критикой теща спортсмена.

Примечательно, что телеведущая проигнорировала выпад Натальи, зато за нее вступились многочисленные поклонники. "Ты переплюнула аршавина 💪🏻😘", "Только один раз мужчина встречает ту женщину, с которой растет и цветет. Этой женщиной оказались Вы. А что сейчас? Цветение? Вряд ли. Скорей собирай плоды. А сладкие ли они? Когда так мало солнца))", – отметили интернет-обыватели в ответ.

Напомним, Юлия Барановская презентовала собственную книгу "Все к лучшему – проверено мной" в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в личном микроблоге. "Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи ) Или просто все в жизни ходит по кругу 🙈 Кто читал мою книгу сразу поймет, о чем я. Что вы думаете по этому поводу?"– написала Барановская. Тек же знаменитость отметила в комментариях ниже, что Аршавину "нет оправданий" так как он уже несколько лет не виделся с дочерью и сыновьями.

Автор: Руслана Алексеева27 сентября 2018, 20:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

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