Неадекватную Наоми Кэмпбелл заметили в самолете
По словам очевидцев, Наоми очень странно вела себя на борту самолета. Зайдя в салон, она начала судорожно вытирать все вокруг влажными салфетками.
Затем модель вытащила из сумки полотенце и застелила им свое кресло. Ее лицо при этом было закрыто медицинской маской, сообщает Page Six. Неадекватная сцена вызвала недоумение у пассажиров.
В свою очередь актриса Райан Дестини, которой раньше доводилось путешествовать вместе с Кэмпбелл, рассказала, что модель стала себя так вести некоторое время назад. Как подтвердили подруги Наоми, она, судя по всему, страдает гермофобией – панической боязнью микробов.
Отметим, что психика Кэмпбелл и раньше давала сбои. Ее знакомые отмечали, что она никогда не была вполне уравновешенной. Так, раньше она славилась дикими вспышками ярости. При этом, как ни странно, 48-летней чернокожей хулиганке до сих пор удается держаться на плаву в своей профессии.Напомним, в 2007 году модель кинула в горничную в отеле мобильным телефоном, нанеся ей травму. За это Кэмпбелл пришлось заплатить солидный штраф.
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