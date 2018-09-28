Мать отпинала сбежавшего от Бузовой жениха

Ирина Бузова ответила претенденту на руку и сердце дочери в шоу "Замуж за Бузову". Евгений Назаров променял Ольгу на деньги.

Участник телепроекта, говоривший, что является долларовым миллионером, отказался от участия в шоу, забрав два миллиона рублей. Скандал прокомментировала мать поющей ведущей. Она буквально отпинала ветреного юношу своими хлесткими фразами.

По словам Ирины Бузовой, Назаров отказался не от ее дочери, а от своих слов и принципов. Женщина вспомнила, что парень хвастался на проекте дорогими часами. Она подчеркнула, что человеку, который позиционирует себя как богач, довольно странно забирать деньги.

"Он не должен был опускать свою планку. Все в этой жизни играют свою роль. Если человек постоянно говорит, что он долларовый миллионер, нелогично под любым предлогом забирать деньги", – цитирует мать Бузовой Inforeactor.ru. Также она объяснила, почему Ольга расплакалась из-за решения Евгения.

Ирина Бузова отметила, что дочь, как и большинство женщин, доверчива и часто думает о людях лучше, чем они есть. "Чем больше человек говорит о деньгах, тем больше шансов, что он удавится за рубль", – заявила родительница звезды. Она заключила, что человек, который неверен своему слову, не может назваться мужчиной.

Мнения поклонников и хейтеров Ольги Бузовой разделились. Одни пользователи соцсетей поддержали Евгения Назарова, а другие вступились за теледиву. Дискуссия развернулась в Instagram-аккаунте Ольги.

"Не плачь, Оля. Это он стоит две копейки", "Правильно, что взял деньги, накинет свои и вложит во что-то реально продуктивное", "Какой он миллионер? Смешно. Ни подарков нормальных. Слова – пустой звук. Поступок свой он показал сейчас. Оля, хорошо пусть даже такой ценой! Но ты его узнала", - прокомментировали поступок участника шоу фолловеры Бузовой.