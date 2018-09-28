"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
Пынзарь опубликовал запись в Instagram в формате Stories. На ней запечатлены два водных обитателя. По словам Сергея, это самец и самочка, которые составили пару.
"Она прямо сейчас рожает, вот у нее икра вываливается потихонечку, а самец ее охраняет. Я в шоке. Я знаю, что рыбы размножаются при суперправильных условиях для нее. Значит, я делаю все правильно. Самец прямо рядышком, как будто помогает ей чем-то. У них просто танец прямо в воде. Вот они, счастливые родители", – как мальчишка радовался экс-участник "Дома-2".
Далее Сергей рассказал, что теперь для него главное – сберечь потомство. Появившихся мальков могут сесть обитающие неподалеку хищники.
Напомним, что недавно в Сети появились слухи о том, что в семье звезды телестройки не все гладко. Якобы Пынзарь завел новую избранницу, с которой изменяет жене Даше.
На протяжении нескольких месяцев его супруга с сыновьями живет в Турции, а он продолжает жить и работать в Москве. И во время отсутствия жены мужчина часто появляется в столичных развлекательных заведениях в компании некой блондинки. Также его встречали в обществе яркой брюнетки, причем их не раз видели вместе. При этом очевидцы уверяют, что у Сергея с девушкой очень близкие отношения.
Отметим, что, судя по соцсетям Даши, у супругов очень гармоничные отношения – наполненные любовью и взаимопониманием. Однако вполне вероятно, что эта демонстрация чувств не имеет отношения к реальности.
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