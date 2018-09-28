"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал

Иван Краско дал понять, что весь скандал с любовницей, которая еще моложе, чем его жена, – умело срежиссированная работа ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". По мнению артиста, ситуация зашла очень далеко.

В передаче "На самом деле" разворачивается настоящий сериал, главным действующим лицом которого является прославленный актер Иван Краско. За сердце 88-летнего артиста борются его молодая жена Наталья и некая Юлия Кичемасова. Якобы девушка готова родить Краско кучу детишек, в отличие от его благоверной. В передаче показали идиллические кадры, где престарелый артист прогуливается с новой подружкой и даже ухаживает за ней в кафе.

Однако не успела заинтересованная общественность прийти в себя от ретивости Краско, как Кичемасова связалась с журналистами. "Мне Первый канал не заплатил обещанных денег, но я бы за денежку, которая меня устроит, дала бы вам интервью. Если я вам расскажу, что все на шоу подставлено, сколько вы мне заплатите? На Первом канале мне сказали, что если я буду разглашать информацию, мне будет стоить это два миллиона", – цитирует заманчивое предложение Юлии Кичемасовой сайт "Комсомольская правда".

Девушка объяснила, что ей деньги нужны якобы на реабилитацию. "На меня напал неизвестный", – коротко сообщила Кичемасова. Вскоре стало известно, что этим "неизвестным" оказалась жена Ивана Краско Наталья. Это выяснилось в новом выпуске ток-шоу, где, к слову, самого актера не было видно. Оказалось, Иван Иванович устал от этого скандального сериала.

По словам Краско, Кичемасову ему "навязали". "Конечно, я ее не знал до съемок ток-шоу. Увидел перед шоу, когда нам нужно было сделать подсъемы для передачи. Тогда меня попросили быть с ней понежнее", – рассказал журналистам он.

Актер признался, что разочаровался итоговым сценарием передачи и всем выпуском в целом со своим участием. По его мнению, это оказался перебор. "Редакторша чуть в обморок не упала, когда я сказал, что я их разоблачу. Дурь такая, что дальше некуда", – заключил Иван Краско.