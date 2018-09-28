Леонтьев после тяжелой болезни ушел к любовнице

Композитор Лора Квинт любит рассказывать, как девять лет была любовницей Валерия Леонтьева. А потом, мол, их развели ревность и обида. Сегодня все недомолвки позади и певец пришел в Дом музыки, чтобы поздравить бывшую возлюбленную с юбилеем. Это было одно из первых появлений певца на публике после тяжелой пневмонии.



По словам Квинт, Леонтьев был безумно ревнив. "На закате наших отношений, разозлившись, что я увлеклась другим мужчиной, в порыве ревности запустил в меня пепельницей, сопровождая полет хрустального прибора отборным матом, – вспоминает Лора. – Хотя раньше, когда мы сотрудничали в течение девяти лет, рядом с ним были потрясающие люди – артисты, художники, журналисты. И я привыкла, что есть некий веселый, дружеский, интимный круг".

Рок-опера "Джорано" и хит "Ангел мой крылатый" – в творческой жизни Леонтьева Лора Квинт сыграла особую роль. Но все кончилось внезапно. "Пока Валера был на грани от поп-звезды до драматического артиста, он был мне близок. Когда перешел на эстраду, я почувствовала: не мой человек", – пояснила Квинт.

"Валерий Яковлевич – не единственный знаменитый артист, с которым у меня был роман, – всегда замечает Квинт. – Но об отношениях с ним я рассказываю, а об отношениях с другими – нет. И знаете, почему? Потому что, во-первых, ему это приятно. Во-вторых, я всегда делаю это по просьбе Леонтьева. И в-третьих, я знаю, что мои воспоминания не нанесут вреда его личной жизни, в то время как другим людям, давно и счастливо женатым, вполне могут навредить".

По случаю юбилея Квинт Леонтьев исполнил песню из времен своей далекой творческой юности – песню "Ангел мой крылатый" на стихи Петрарки. Он не исполнял ее 31 год. А в благодарность за композицию подарил Квинт шикарный букет белых роз и сказал несколько добрых слов. "Все, что ты сочинила когда-то для меня: неповторимые песни 80-х, музыкальный спектакль – все это останется со мной навсегда", – цитирует артиста "МК".