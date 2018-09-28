Жена футболиста Мамаева сообщила о разводе
Все началось с того, что Алана опубликовала в своем Instagram короткий пост со словами: "Присоединяюсь к отряду одиноких мам". Поклонники тут же сообразили, что девушку оставил муж.
Журналисты связались с Мамаевой и попросили прокомментировать свою публикацию. "Мы разводимся", – однозначно заявила девушка. Правда, ответить, почему, супруга футболиста не смогла. "Я не знаю", – сообщила Алана.
По ее словам, у них не было скандала, но Павел стал другим человеком. "Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать", – рассказала Мамаева Life.ru.
Между тем всего несколько дней назад супруги отмечали 30-летие Павла. На фотографиях оба выглядели счастливыми.
Напомним, что Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет совместная дочь Алиса, также футболист помогает воспитывать сына Аланы от первого брака.
Подписчики Мамаевой поддержали девушку и предостерегли от ошибок. Они попросили ее не повторять скандальные сценарии Дарьи Глушаковой и Миланы Кержаковой. "Умница👏 лучше достойно,гордо..чем дожидаться и потом быть как в ситуации,как глушакова и все остальные (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Только не ваша пара!", "Не пугай, Алана! У вас идеальная семья ❤️", – писали интернет-обыватели.
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