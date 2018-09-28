Пожелтевшую Валерию спутали с молодящейся Гурченко
Обычно Валерии удается одеваться изящно и со вкусом. Однако на сей раз, видимо, она прогадала.
Звезда облачилась в коричневые расклешенные брюки, кофту желтого цвета и красный пиджак. Получился своеобразный ретро-наряд, который вполне подходил сентябрьской погоде.
Однако одежду артистки смогли по достоинству оценить далеко не все ее фанаты. В комментариях под снимком Валерии в Instagrtam разгорелись нешуточные споры на тему ее стиля, передает EG.ru.
Большинство сочли, что певица переборщила с цветами. Интернет-юзеры отметили, что пальто Валерии было гораздо лучше.
Нынешний же вид буквально смутил общественность. Пользователи в один голос заявили, что в таком виде Валерия похожа на Людмилу Гурченко, которая пытается следовать трендам.
Стоит отметить, что на защиту артистки тут встали ее преданные фанаты. Они сообщили, что в новом наряде Валерия выглядит потрясающе и органично.
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