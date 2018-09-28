Безутешная Бледанс переживает тяжелую утрату

Эвелина Бледанс вернулась к съемкам программы "Человек-невидимка" телеканала НТВ. Сегодняшний день знаменитости начался с грустной новости.

Звезда узнала, что ее коллега Виктор Викторович Колкутин, который был постоянным экспертом в ее программе, скончался. Звезда поделилась грустной вестью в своих соцсетях.

"Сегодня на канале Тв3 в 18.30 в программе "Человек -невидимка" на программе с выздоровевшей Даной Борисовой мы попращаемся с любимым экспертом программы – криминалистом Виктором Викторовичем Колкутиным. Нам вас будет очень не хватать! Земля пухом 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила безутешная Бледанс подписчикам. Также она опубликовала несколько снимков со съемочной площадки, среди которых была фотография погибшего коллеги.

Поклонники принесли Эвелине соболезнования в связи с тяжелой утратой. "😔Как жалко эксперта.Человек-профессионал своего дела.Земля пухом 🙏🏻", "Очень жаль, интересный человек был", "Очень жаль его((( умный был человек!!!", "Что произошло? Такой светлый человек 😢", "Очень и очень жаль...Уходят в последнее время значащие люди...Почему..." - писали интернет обыватели.

Были и те, кто выразил беспокойство о самой Бледанс. Встревоженные поклонники отметили, что беременной звезде могут быть вредны горестные мысли и негативные эмоции. "Эвелина, вы сильно не переживайте только, в вашем положении это вредно, берегите себя, пожалуйста!!!!!" – писали звезде любящие фолловеры.