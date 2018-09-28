Наталья Штурм сделала аборт из-за бесхребетного любимого

Певица Наталья Штурм стала гостем программы "ДНК" на телеканале НТВ. Исполнительница рассказала о своей первой беременности.

Этот выпуск был посвящен артисту Владимиру Кузьмину, в частности обсуждались слухи о внебрачном ребенке певца, якобы много лет назад Алла Пугачева родила от него младенца, но из-за того, что артисты были тогда на пике славы малыша отдали в детский дом.

Штурм отметила, что это вряд ли может быть правдой. Так как Примадонна никогда бы не бросила ребенка, тем более от Кузьмина, которого очень любила.

Многие артистки умудрялись до последнего скрывать свое интересное положение, надевая просторные наряды и сокращая количество выступлений. Но те, кто не готов был пожертвовать карьерой, избавлялись от беременности. Штурм тоже делала аборт.

"Я вам могу сказать, что моя беременность пришлась на то время, когда я училась в музыкальном училище. Лену я родила в 1989-м году, а первую, да, я ее прервала. Это как раз был 1987-й год. Я сделала так, я была не замужем, у меня был любимый мужчина, который впоследствии и стал отцом моей дочери. До этого я не посчитала возможным, если мужчина не уверен, оставлять беременность", – поделилась Наталья с присутствующими в студии.

Напомним, что старшая дочь певицы родилась в браке с исполнителем Сергеем Деевым. Когда девочка была совсем маленькой звезды развелись, но остались друзьями. Сейчас наследница Натальи живет за рубежом – она стала женой иностранца.

Также у Штурм есть сын Арсений. Знаменитость родила его от бизнесмена Игоря Павлова. Сейчас экс-супруги через суд пытаются решить с кем будет жить их наследник.