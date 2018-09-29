Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале

Завершился третий выпуск нашумевшего шоу на "Первом канале". В ходе "нокаутов" Леонид Агутин, Лев Лещенко, Пелагея и Валерий Меладзе выбрали финалистов проекта "Голос 60+" .



Больше всего зрителям запомнилась Пелагея, так как перед ней стоял трудный выбор. Эксперту предстояло отправить домой троих подопечных.

Не сумев сдержать слез, она отправила в финал Лидию Музалеву и Ольгу Муравину. "Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс", – разоткровенничалась последняя.

Стоит отметить, что не все покинувшие "Голос 60+" члены команды Пелагеи ушли ни с чем. Так, Наталья Бутусова покорила зрителей новой прической и цветом волос.

В команде Лещенко остались Евгений Стругальский и Виктор Зуев. Навруз Ахмедов, в свою очередь, на прощание подарил наставникам и ведущему портреты, написанные его кистью.

Леонид Агутин на "Голос 60+" сохранил под крылом Николая Арутюнова и Николая Агутина. "Я понял, что зрители хотят и дальше видеть его в эфире", – объяснил певец. Шоу "Голос. 60+" выходит каждую пятницу в 21:30 на "Первом канале".