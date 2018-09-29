Назло Прилучному: Муцениеце призналась в интиме с продюсером

Агата Муцениеце неудачно подшутила над своими поклонниками. Актриса опубликовав в соцсетях сообщение о том, что спит с продюсером.



Актриса призналась, что якобы через постель получила главную роль фильме "В клетке". Необычное заявление появилось в Instargam артистки.

"Предрекая все догадки, официально заявляю! Да! Я сплю с продюсером! И не зря, ибо буду играть одну из главных ролей!" – написала Агата. Она добавила, что не станет называть имени любовника, чтобы осталась хоть какая-то тайна.

Новость буквально взбудоражила поклонников Муцениеце, но только самых невнимательных. Дело в том, что одним из продюсеров проекта является Павел Прилучный, супруг актрисы. Получается, что Агата попала в проект через "связи".

Ранее Павел Прилучный порядком напугал многочисленных поклонников, когда опубликовал фотографии, на которых запечатлен сильно опухшим. Фанаты ужаснулись и завалили актера вопросами, что же с ним случилось.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Павел Прилучный выложил снимок, на котором изображен крупным планом. Однако лицо одного из самых привлекательных современных актеров буквально ужаснуло фанатов – оно выглядело слишком опухшим и покрасневшим. "Есть одна беда , с утра опухаю) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с юмором подписал кадр Прилучный.