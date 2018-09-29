Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге

Актриса Ольга Ефремова в подробностях рассказала о том, как пыталась справиться с затяжной депрессией. Звезда в течение четырех месяцев мечтала о смерти.



Cостояние Ефремовой ухудшалось изо дня в день. Ее все чаще посещали мысли о самоубийстве.

Ольга довольно долго пыталась справиться с недугом самостоятельно. В итоге артистка была вынуждена обратиться к специалистам.



"Те четыре месяца были настоящим адом на земле. Самое страшное происходило утром. Когда жить не казалось возможным в принципе, и единственное, чего хотелось – никогда не просыпаться" – разоткровенничалась Ольга. Актриса объяснила, что депрессия страшна тем, что "обездвиживает, таким образом довольно часто доводя до самоубийства".

Тогда Ольгу спасла близкая подруга Елена, которая на тот момент боролась с онкологией. Приятельница заставила Ефремову отправиться к медикам.

После длительного сеанса у психолога Ольга снова захотела жить. Ефремова призналась, что ей крупно повезло, ведь клиническая депрессия могла прогрессировать и в шизофрению.