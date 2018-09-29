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Шоу-бизнес

Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге

Ольга Ефремова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Актриса Ольга Ефремова в подробностях рассказала о том, как пыталась справиться с затяжной депрессией. Звезда в течение четырех месяцев мечтала о смерти.

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Cостояние Ефремовой ухудшалось изо дня в день. Ее все чаще посещали мысли о самоубийстве.

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Ольга довольно долго пыталась справиться с недугом самостоятельно. В итоге артистка была вынуждена обратиться к специалистам.

"Те четыре месяца были настоящим адом на земле. Самое страшное происходило утром. Когда жить не казалось возможным в принципе, и единственное, чего хотелось – никогда не просыпаться" – разоткровенничалась Ольга. Актриса объяснила, что депрессия страшна тем, что "обездвиживает, таким образом довольно часто доводя до самоубийства".

Тогда Ольгу спасла близкая подруга Елена, которая на тот момент боролась с онкологией. Приятельница заставила Ефремову отправиться к медикам.

После длительного сеанса у психолога Ольга снова захотела жить. Ефремова призналась, что ей крупно повезло, ведь клиническая депрессия могла прогрессировать и в шизофрению.

29 сентября 2018, 14:36

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