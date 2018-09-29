43-летняя Божена Рынска впервые вышла замуж

Скандальный писатель и блогер Божена Рынска, которая прославилась своими провокационными высказываниями, вышла замуж за Игоря Малашенко. Это произошло после семи лет отношений.
Рынску взял в жены Игорь Малашенко, который на президентских выборах 2018 года возглавлял штаб Ксении Собчак. О прошедшей церемонии бракосочетания Божена рассказала в своем Facebook.
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