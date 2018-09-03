Волочкова устроила провокацию на прощании с Кобзоном
Накануне, 2 сентября, в столичном Концертном зале имени Чайковского состоялось прощание с великим артистом, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном. Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица страны, коллеги и друзья исполнителя.
Не осталась в стороне и скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Для траурного мероприятия танцовщица выбрала черный свитер и темные брюки. Минимум макияжа, гладко убранные волосы. Анастасия принесла не традиционные гвоздики, а белые лилии.
Не обошлось и без инцидента. Когда журналисты обратились к Волочковой за комментариями, та жестко осадила их. "Зачем вы делаете шоу из такого события?! Удивляюсь вам!" – цитирует балерину "Московский комсомолец". Однако провокация артистки не удалась: репортеры быстро переключились на других знаменитостей, которые с лихвой компенсировали нежелание Волочковой общаться.
По мнению некоторых представителей СМИ, многие пришедшие на прощание с Иосифом Кобзоном звезды воспользовались случаем, чтобы лишний раз заявить о себе. "У меня такое ощущение, что ушел из жизни мой дедушка. Иосиф Давыдович всегда беспокоился за меня, учил уму-разуму, постоянно пенял: мол, зачем ходишь на эти дурацкие передачи, портишь свою репутацию", – сказал певец Прохор Шаляпин, явившийся на церемонию одним из первых. Отметим, что публика лучше осведомлена о его личной жизни, нежели о творчестве.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия. Легендарный артист перенес несколько операций.
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