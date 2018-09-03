49-летняя Меньшова показала голый округлившийся живот

Юлия Меньшова, по мнению фанатов, заметно поправилась. Как оказалось, для этого есть серьезный повод.

Наблюдательные поклонники заметили, что обычно стройная Юлия Меньшова располнела. Особенно это касается, по их мнению, талии. Некоторые фанаты высказали мнение, что популярная актриса и телеведущая ждет ребенка. Отметим, что в конце июля артистке исполнилось 49 лет.

Меньшова не оставила без внимания предположения фанатов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала несколько фотографий, сделанных на УЗИ. При этом ее лицо буквально светится от счастья. Самое интересное, что рядом с ней запечатлен вовсе не муж, актер Игорь Гордин, а другой мужчина.

Впрочем, поклонникам не стоит волноваться. По всей видимости, Меньшова поправилась исключительно для съемок. Актриса снимается в продолжении фильма "Между нами, девочками". "Некоторые сильно за мой "животик" переживали на недавних фотках 😂 Дык есть же повод 😜 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Меньшова.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 1 Сен 2018 в 2:49 PDT

Артистка призналась, что очень любит такие фотографии со съемок: "Люди в кадре рвут сердца 💗💙 и заливаются слезами умиления💧💧💧, а за кадром " покерфейс" съемочной группы 🙄🤐😎, или вот даже мебель двигают".

Юлия Меньшова предупредила поклонников фильма, что еще ведутся съемки, поэтому о премьере говорить рано. "Она будет не раньше Нового года🎄🎄🎄, дорогие поклонники нашего сериала! Спасибо за вашу любовь и нетерпение 😘❤️😀", – поблагодарила популярная актриса.