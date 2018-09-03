Священник облапал известную певицу на похоронах
В кадр попал момент, когда епископ трогает знаменитую исполнительницу за грудь прямо на трибуне. Гранде смущается, но Эллис продолжает вести себя неприлично.
Зрители посчитали, что священник открыто домогался Арианы во время своей речи. Фанатки певицы после инцидента запустили хештег #RespectAriana ("уважай Ариану").
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