Двуличная Максакова отшила мать Вороненкова

Свекровь Марии Максаковой Людмила Николаевна дала откровенное интервью. Она высказала уверенность, что вовсе не бывший муж артистки Владимир Тюрин стал заказчиком убийства ее сына, а также пожаловалась, что Мария не дает ей встретиться с внуком.

Людмила Николаевна живет в России. Новость, что он собирается жениться на Марии Максаковой, стала для нее неожиданной. Однако на свадьбу она прийти отказалась, потому что это уже была третья женитьба Дениса. Тот на нее сильно обиделся, поэтому, возможно, далеко не сразу сообщил, что вместе с женой и сыном Иваном переехал в Киев.

"Деньги сильно избаловали Дениса Николаевича", – констатировала мать, отметив, что он изменился, когда стал успешен. Убийство Вороненкова стало для Людмилы Николаевны ударом. Она высказала уверенность, что он "сильно накосячил", поэтому "с ним разобрались". На похороны мать Вороненкова не приехала, потому что ее никто не позвал и был просрочен загранпаспорт. Вскоре с ней связалась Мария Максакова и спросила, почему та не вступила в наследство. Этот вопрос покоробил Людмилу Николаевну.

При этом женщина убеждена, что заказчика убийства нужно искать не в Москве, а в Киеве. И это вовсе не экс-возлюбленный Марии Владимир Тюрин. "Я могу со всей ответственностью сказать, Тюрин здесь ни при чем. Денис его не знал, Тюрина", – заключила мать Вороненкова.

Кстати, женщина до сих пор ни разу не видела внука. По ее словам, Максакова не дает им встретиться. Якобы и на ее звонки она не отвечает. Недавно Людмила Николаевна смогла съездить в Киев, однако и там ей не удалось увидеть маленького Ивана. Лишь вернувшись в Россию и набрав номер Марии с чужого телефона, она услышала голос артистки.

Беседа не удалась. "Людмила Николаевна, я не хочу участвовать в ваших шоу, понимаете? Я понимаю, что вам, наверное, нужны деньги и вам это важнее памяти Дениса, но мне это неинтересно", – цитирует Марию Максакову программа "Новые русские сенсации". Когда мать Вороненкова объяснила, что хочет увидеть внука, та ее просто отшила: "Людмила Николаевна, я не хочу продолжать этот разговор".

Людмила Николаевна высказала мнение, что артистка изменила к ней отношение после смерти Дениса. Мол, когда он женился на Марии, та ей пела в телефон и просила разрешения звать ее мамой. Теперь же Максакова ее и знать не хочет. "Мне очень обидно", – призналась свекровь певицы.