Собчак закатила пир на прощании с Кобзоном

Телеведущая почтила память легендарного певца. Ксения поделилась с поклонниками видео из микроблога.

"Провожаем… Светлая память", – написала знаменитость в Stories на своей страничке в Instagram. В небольшом ролике видно семейное застолье – поминки по Иосифу Кобзону.

За накрытым столом сидит муж Собчак Максим Виторган, также в кадр попадет сын пары Платон. Мальчик подбегает к отцу – судя по всему, просясь на колени, но тот гладит его по голове, что-то ему говоря.

Горячее, вино, минеральная вода – за поминальным угощением собравшиеся смотрят по телевизору программу, посвященную певцу. Официальное прощание с ним прошло 2 сентября.

Напомним, что народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет 30 августа. Его с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.

Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица государства, коллеги и друзья артиста.

Как писали Dni.Ru, в Киеве устроили глумление над памятью исполнителя. Украинцы принесли к посольству России кур гриль, порванные баяны и пирамидки.