Волочкову обругали за разврат на празднике дочери

Балерина поделилась с поклонниками семейными фото с проводов дочери Ариадны в школу. На снимках Анастасиях позирует в смелом наряде.

"Первый раз в седьмой класс. Как быстро летит время… А я порву свою линейку в балетном училище на улице Росси в Питере…" – подписала пост в Instagram знаменитость. В цветастом декольтированном длинном платье с вырезом "до трусов" балерина вызвала у подписчиков неоднозначную реакцию.

Пользователи соцсети посчитали такой вид развратным и на празднике знаний недопустимым. Также фолловеры заподозрили Волочкову в злоупотреблении алкоголем. Сама же Ариадна рядом с мамой смотрелась смущенной.

"Ржака))) Уже с утра, наверное, тяпнула, чтобы всех порвать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Опять эти туфли... вид несвежий, прекращайте пить, уже видно", "Настя!!! Зачем такой разрез?!", "Дети не всегда добрые и деликатные, а если мама сверкает причинным местом, где ни попадя, наверняка одноклассники это обсуждают", – прокомментировали снимки подписчики Анастасии.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 3 Сен 2018 в 1:18 PDT

Отметим, в этом году среди детей звезд очень много тех, кто впервые отправился в школу. Это сыновья ведущей Маши Малиновской и певицы Анастасии Стоцкой, дочь певицы Славы. В первый класс сына отвела и актриса Агата Муцениеце.