Сын рассекретил тайные переговоры накануне похорон Кобзона

Поминками на 600 гостей завершились панихида и похороны народного артиста Советского Союза Иосифа Давыдовича Кобзона. Корреспондент Dni.Ru вместе со знаменитыми политиками и артистами вкусил православной кутьи в память о покойном уважаемом сыне еврейского народа. И встретился с его детьми.

От третьего брака у Кобзона было двое детей и десять внуков. Все они, разумеется, сидели у гроба, все же пришли и на поминки. "Папа больше всего не любил ночь, – призналась 42-летняя дочь покойного артиста Наталья Рапопорт-Кобзон, – потому что в это время он не мог никому помогать. А в остальное время суток считал помощь нуждающимся своим главным делом".

Наталья прежде работала пресс-секретарем у модельера Валентина Юдашкина, а потом вышла замуж за гражданина Австралии и уехала жить в Лондон. А сын артиста – 44-летний Андрей Кобзон (родился 1 января 1974 года) – бизнесмен, автор проектов нескольких ресторанов в Москве, который сегодня занимается недвижимостью.

"В ночь перед похоронами у нас было совещание, – рассказал Андрей Иосифович. – Мама очень волновалась, соберет ли папа людей, придут ли проститься с ним (на всякий случай только для особо важных гостей было арендовано десять огромных автобусов – на них после панихиды в зале Чайковского возили на похороны на Востряковское кладбище, а потом на поминки. – Здесь и далее прим. ред.)".

"Я уверял ее, что даже Высоцкий собрал, хотя город был на режимном положении из-за Олимпиады и никаких сообщений о дате и времени прощания не было в прессе. Так что папа на подведет. И, правда, он не подвел (по данным МВД, за пять часов прощания пришло около десяти тысяч человек). Спасибо тебе за это, папа. Это был твой последний аншлаг!" – сказал сын артиста.

Напомним, прославленного певца не стало 30 августа. Он 15 лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием, но не бросал сцену. 11 сентября ему исполнился бы 81 год...