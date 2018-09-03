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Орнелла Мути рассказала о получении российского гражданства

Орнелла Мути. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Звезда итальянского кино купила квартиру в Москве. Теперь она планирует получить и паспорт.
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Орнелла Мути впервые приехала в Москву еще во времена СССР – Григорий Чухрай приглашал ее для съемок своего фильма "Жизнь прекрасна" в 1980 году.

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С тех пор она тут – частый гость. Год назад работала в жюри Московского кинофестиваля. Теперь же в Кремле она репетирует роль российской императрицы Анны Иоанновны в балете "Хрустальный дворец". Его единственный показ состоится 10 сентября. 

Для этой работы Орнелла Мути учит русский язык. Впрочем, приходится ей не очень сложно, ведь Москва стала ее вторым домом.

"Несколько лет назад я купила квартиру в центре российской столицы (на Остоженке, близко от Кремля – Прим. Ред), – рассказала актриса в интервью Dni.Ru. – У меня тут есть вид на жительство, я резидент. Не исключаю, что получу и российское гражданство".

Актриса уверяет, что в Россию ее тянет потому, что ее дедушка и бабушка жили в Петербурге. Но, очевидно, есть причины более прозаические – в нашей стране и налоги ниже, и бизнес возлюбленного Мути Фабрис Керерве, который занимается сетевым маркетингом, связан с Россией.

"Конечно, то что показывают в новостях в Италии про Россию и то, что я вижу здесь, – это две разные вещи. – И многие мои знакомые просто боятся ехать сюда. Но я говорю им: "Да бросьте, Россия – потрясающая, тут хорошие люди, интересная архитектура, все очень активно меняется. И я очень горда тем, что имею тут квартиру, что часто бываю, что меня тут знают и любят. У политиков свои игры, я в них не участвую, мое дело – искусство".

Автор: Феликс Грозданов3 сентября 2018, 20:47

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