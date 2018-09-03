Известная певица потеряла платье на сцене (видео)
Пикантные снимки с концерта Минаж появились в сети 2 сентября. Фанатам открылось то, что обычно скрывается под платьем певицы.
Костюм артистки не выдержал экспрессии Ники Минаж во время выступления на фестивале Made in America и расстегнулся в самый неподходящий момент. Однако певицу это не особо смутило. Она прикрыла обнажившуюся грудь волосами и продолжила пение – чем сорвала овации публики.
Недавно Ники Минаж выпустила четвертый студийный альбом, получивший название Queen. Кроме того, певица объявила о запуске собственной программы Queen Radio show, передает Пятый канал.
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