Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти

Причиной развода Ивана Краско и его молодой жены Натальи кроется в том, что супруга отказалась рожать актеру детей. Стало известно, почему девушка приняла такое решение.

Развод 88-летнего актера Ивана Краско и его 27-летней жены Натальи рискует стать одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса, наряду с разрывом Евгения Петросяна и Елены Степаненко, Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, Риты Дакоты и Влада Соколовского и многих других. Впрочем, сами они поводов для появления скандальных слухов не дают.

Так, актер и его молодая супруга сохранили теплые отношения, не собираются делить имущество и обвинять друг друга в разных смертных грехах. Кроме того, они на корню пресекли все пересуды, прямо назвав причину расставания. Дело в том, что Наталья отказалась рожать ребенка от Ивана Краско. В эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" она объяснила причину такого решения.

Судя по всему, девушка постоянно держит в голове почтенный возраст супруга и считает, что скоро он может покинуть этот мир. "Я очень серьезно к этому подхожу. Я всегда говорила и будут говорить, что для меня ребенок – это не игрушка. Просто рожать, потому что, вот допустим, Иван Ивановичу так захотелось, я не могу... Мне потом ребенок начнет задавать вопросы: "Где мой папа? А чего его нет рядом?", – или еще какие-нибудь вопросы. Я не хочу на них отвечать", – подчеркнула Наталья Краско.

В эфире программы сам актер также пожаловался на недостаток интимной жизни с супругой. По его словам, отказ заводить ребенка поставил преграду в их сексуальных отношениях с женой. "Раз у нас нет интимного общения, совместная жизнь теряет смысл", – отрезал Иван Краско.