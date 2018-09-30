Голливудская актриса получила по лицу в Москве

Западный таблоид TMZ рассказал странную историю о злоключениях голливудской актрисы Линдси Лохан в Москве. Звезда экранов приблизилась к семье сирийских беженцев, которые, как она утверждает, планировали продать своих детей. Она крикнула им, что тем самым они разрушают арабскую культуру. Когда девушка попыталась подойти к одному из детей, то получила по лицу.

Все происходящее актриса транслировала в прямом эфире на своей странице в Instagram, однако запись у нее не сохранилась. Причем Линдси Лохан не уточняла место, в котором находилась в тот момент. Некоторые подписчики предположили, что это мог быть Париж или Дубай. Однако издание TMZ авторитетно заявило. что дело происходит в Москве. Видимо, западная аудитория не видит ничего странного в торгующих детьми на улицах российской столицы сирийских беженцах. О том, что же это было на самом деле, остается только догадываться.