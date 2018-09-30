Во время беременности Кудрявцева нюхала чистящее средство

В эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ ведущая Лера Кудрявцева поделилась своей тайной. Во время беременности она нюхала чистящее средство.

Гостем программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ стал фигурист и заслуженный тренер России Александр Жулин. В разговоре с ним и его женой ведущая решила поделиться интимным откровением.

Спрашивая о необычных предпочтениях супруги во время беременности, Кудрявцева решила рассказать о том, как у нее протекал этот период. "Я нюхала "Пемолюкс" (чистящее средство на основе соды, не содержащее опасных химикатов. – Прим. ред.). А еще сходила с ума от запаха шпал в метро. Для меня лучше любого парфюма было, вообще", – призналась она.

Жена Александра Жулина Наталья Михайлова призналась, что с запахами у нее не было проблем. "Я сосредоточилась на еде", – добавила она. Фигурист подтвердил эту информацию и добавил, что супруга поправилась на 37 килограммов. "Я как будто жил с другим человеком", – пошутил он.

Напомним, что популярная телеведущая родила 13 августа в одной из элитных клиник в Москве. По ее признанию, это "немного стрессовая ситуация". Лера заявила, что вопреки различным слухам рожала сама.

В недавнем интервью блондинка призналась, что пока ничего не делает, чтобы скинуть лишний вес. "Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами", – рассказала Лера.