Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына

Актриса Мария Шукшина стала гостьей программы "Идеальный ремонт" на Первом канале. Зрителям она рассказала не только о своей квартире в Новой Москве, но и о личной жизни. В частности, звезда экранов прокомментировала скандал с сыном Макаром Касаткиным и его родившей любовницей Фрейей Зильбер.

Актриса Мария Шукшина не скрывает того, что является увлекающейся натурой. Проявляется это и в отношениях с противоположным полом. "Влюбляюсь я очень быстро и также быстро остываю", – рассказала она в эфире программы "Идеальный ремонт" на Первом канале.

Сложно сказать, как эта особенность отразилась на воспитании сына актрисы Макара Касаткина, однако не так давно вся страна с упоением пересказывала детали скандала с участием молодого человека. Судя по той информации, которая оказалась в распоряжении общественности, молодой человек встречался с некоей Фрейей Зильбер, а когда юная прелестница забеременела, бросил ее.

После этого про Макара Касаткина стали распространяться слухи, будто он употребляет наркотики и торгуем ими же. Его бывшую любовницу же называли то дамой легкого поведения, а то и вовсе проституткой.

"У нас с Макаром все замечательно, а то, что вы видели и слышали по телевизору, вы же понимаете, что это не так. Я не собираюсь говорить на эту тему, мне не в чем и не перед кем оправдываться", – отрезала Мария Шукшина.

Напомним, ранее об этой скандальной истории рассказывали в шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Фрейя Зильбер подтвердила, что ей начали приходить деньги на ребенка от Макара Касаткина. Он устроился на работу и уже перевел сыну семь тысяч рублей. Мария Шукшина подтвердила, что эта сумма – четверть от зарплаты ее сына. Также актриса передает внуку детские вещи.