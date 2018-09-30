Раскрыты подробности последних дней Нины Дорошиной

21 апреля 2018 года в своей квартире на Пресне от остановки сердца в возрасте 83 лет ушла из жизни актриса Нина Дорошина, которую вся страна знала и любила за роль Надежды в фильме "Любовь и голуби". О последних днях народной любимицы рассказала ее племянница

После смерти Нины Дорошиной охочая до слухов и сплетен публика шепталась, что под конец жизни актриса осталась совсем одна и была никому не нужна. Какими были последние ее дни рассказала племянница артистки.

"Это неправда. У нас очень дружная семья, мы всегда вместе и в горе, и в радости. Нина была частью нашего клана! ", – цитирует "Собеседник" родственницу Нины Дорошиной Олесю.

"Еще одно заблуждение о Дорошиной… Якобы она страдала из-за отсутствия собственных детей. Но мне кажется, это не было для нее трагедией. Говорила, что это осознанный выбор", – добавила она. Племянница актрисы объяснила, что та жила своей работой, театром. Подобная расстановка приоритетов могла помешать воспитанию достойного человека, а Нина Дорошина привыкла делать все лучше всех.

"Она очень часто отказывалась от ролей в кино, съемок в рекламе, работы в антрепризе, если считала, что это уровень ниже среднего. Говорила: "Разве могу я после фильма "Любовь и голуби" в таком сниматься?", – вспомнила Олеся Дорошина.

Напомним, что актриса скончалась 21 апреля в своей квартире на Пресне от остановки сердца. Ей шел 84-й год.

Прощание с Ниной Дорошиной состоялась в театре "Современник". На него пришли Владимир Меньшов, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Аванград Леонтьев, Александр Ширвиндт, Аркадий Инин, Вячеслав Манучаров и многие другие коллеги и просто друзья.