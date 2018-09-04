"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
В конце августа на ТНТ стартовал ожидаемый многими новый сезон телепроекта "Холостяк". Однако на сей раз из множества кандидатов своего единственного ищет Ольга Бузова, и шоу называется соответственно – "Замуж за Бузову". В первом выпуске Ольга отсеяла пять из 15 претендентов на ее сердце. Среди тех, кто в тот вечер отправился домой, был давний друг певицы Наташи Королевой – композитор Герман Титов.
Артистка настолько расстроилась за приятеля, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram посвятила Бузовой разгромный пост. "Эх, Оля Оля такого хлопца недооценила , шо то вы с сестрой не очень то дальновидные оказались !!! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Королева.
Далее певица и вовсе заявила, что "Замуж за Бузову" всего лишь развлекательное шоу, а на самом деле сердце Ольги давно несвободно. "Говорила тебе Герман, нечего там ловить! Сердце то героини занято давно другим ! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное это так ,ШОУ!!!" – заявила Наташа.
В ситуацию вмешалась звезда телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева. Она встала на защиту Бузовой. "Я сначала не могла поверить, что когда-то увижу новости о конфликте Бузовой и Наташи Королевой. Я таких едких комментариев от Королевой не ожидала, мне кажется, что она просто завидует чужой популярности", – цитируют Водонаеву "7Дней".
Она отметила, что, "конечно, шоу – это шоу", но это не отменяет того, что и на нем можно влюбиться по-настоящему. "Я, как никто другой, это знаю, иногда не получается играть по сценарию, реалити это всегда 50/50. Поэтому вероятность, что Ольга найдет себе там мужчину есть, и не маленькая. Главное, чтобы не козел!" – выразила мнение Алена.
В ситуацию вмешалась Алена Водонаева
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