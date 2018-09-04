Максакова рассказала о приставаниях Вороненкова к ее маленькой дочери

Мария Максакова выступила в передаче "Vласть vs Vлащенко". Оперная дива откровенно рассказала о детях – 14-летнем Илье и десятилетней Людмиле, к которой, по словам ее экс-супруга Владимира Тюрина, приставал Денис Вороненков.

Мария Максакова убеждена, что в убийстве Дениса Вороненкова виноват ее экс-возлюбленный Владимир Тюрин. Теперь же, по словам певицы, Тюрина покрывают все и якобы именно он финансирует "мерзкие передачи". Артистка убеждена, что Тюрин выполнял чей-то заказ, совместив при этом "полезное с приятным", потому что якобы даже спустя восемь лет после разрыва продолжал ее преследовать.

Отметим, что от Тюрина Максакова родила двух детей – сына Илью и дочь Людмилу. Мария оговорилась, что девочка изначально была с ним, а вот за наследника ему пришлось побороться. Дело в том, что Максакова и Вороненков планировали забрать ребенка в Киев сразу после того, как тот закончит учебный год в Суворовском училище. Но не тут-то было.

"Он (Владимир Тюрин. – Прим. ред.) устроил страшный скандал, требовал ребенка. Я никак не могла понять, почему. А он это все подкреплял тем, что поступок Дениса может негативно отразиться на его судьбе, что там на него нападут чуть ли не ночью. Всякие глупости, по большому счету, но я не могла с ним ничего сделать", – рассказала Максакова.

По словам Марии, ее бывший избранник "безобразничал". "Он угрожал, что будет увольнять начальника Суворовского училища. Он выдумывал несуществующие вещи. Он выдумал в какой-то момент, что Люся ему сказала, что Денис к ней приставал. Я такого понаслушалась, что подумала: "Маразматик старый..." – сообщила оперная дива.

На вопрос ошеломленной ведущей о том, сколько тогда лет было Люсе, Мария Максакова не ответила. "Кому она нужна, та Люся, боже?.. Сколько ей лет сейчас, а тогда еще меньше", – сказала певица. Кстати, в титрах к передаче было указано, что Илье 14 лет, а Людмиле десять.