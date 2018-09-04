Заворотнюк цинично обокрали в собственном доме на миллион
По данным источника в правоохранительных органах, в полицию обратился супруг актрисы Петр Чернышев. Инцидент произошел в доме знаменитости в поселении Марушкинское.
"Кража совершена из сумки А. Заворотнюк, стоявшей на подоконнике в прихожей. Похищены два браслета из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами, кольцо из белого золота с бриллиантами и 20 тысяч рублей. Материальный ущерб составил около одного миллиона рублей", – цитирует источник агентство городских новостей "Москва". В МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.
Примечательно, что на месте происшествия и прилегающей к трехэтажному кирпичному дому площадью 700 квадратных метров территории отсутствует видеонаблюдение и не установлена сигнализация. 47-летняя звезда пока воздерживается от комментариев.
Ранее Заворотнюк смогла закрыть миллионный долг перед банком. Напомним, в 2012 году Анастасия решила приобрести коттедж стоимостью два миллиона долларов, а недостающую для покупки сумму в 500 тысяч долларов взяла ипотечный кредит под залог более дорогого земельного участка.
Актриса не смогла вовремя вернуть деньги. В итоге начались судебные разбирательства. Через несколько лет судебных тяжб Анастасия одержала победу.
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