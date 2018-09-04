Заворотнюк цинично обокрали в собственном доме на миллион

У звезды сериала "Моя прекрасная няня" украли дорогие украшения. Преступники вынесли их из коттеджа артистки в Новой Москве.

По данным источника в правоохранительных органах, в полицию обратился супруг актрисы Петр Чернышев. Инцидент произошел в доме знаменитости в поселении Марушкинское.

"Кража совершена из сумки А. Заворотнюк, стоявшей на подоконнике в прихожей. Похищены два браслета из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами, кольцо из белого золота с бриллиантами и 20 тысяч рублей. Материальный ущерб составил около одного миллиона рублей", – цитирует источник агентство городских новостей "Москва". В МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.

Примечательно, что на месте происшествия и прилегающей к трехэтажному кирпичному дому площадью 700 квадратных метров территории отсутствует видеонаблюдение и не установлена сигнализация. 47-летняя звезда пока воздерживается от комментариев.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 28 Авг 2018 в 11:03 PDT

Ранее Заворотнюк смогла закрыть миллионный долг перед банком. Напомним, в 2012 году Анастасия решила приобрести коттедж стоимостью два миллиона долларов, а недостающую для покупки сумму в 500 тысяч долларов взяла ипотечный кредит под залог более дорогого земельного участка.

Актриса не смогла вовремя вернуть деньги. В итоге начались судебные разбирательства. Через несколько лет судебных тяжб Анастасия одержала победу.