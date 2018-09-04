Взлохмаченная Собчак в халате прилюдно сверкнула грудью

Телеведущую раскритиковали в Сети за новый образ. Ксения поделилась снимком в своем микроблоге.

Знаменитость посетила Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, о чем рассказала поклонникам. "Зашла тут с подружками в музей... Наташа @ngoldenberg, вчера мой любимый халатик Дрис был лично для тебя))))! Выставка в Пушкинском гравюр Эдо отличная! Рекомендую) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Собчак на своей страничке в Instagram.

На фото девушки одеты в кимоно. Одежда Собчак же отличается от нарядов ее подруг. Сразу бросается в глаза чересчур открытое декольте, показывающее грудь, что для традиционного костюма японских женщин недопустимо.

Пользователям соцсети внешний вид звезды пришелся не по вкусу. "Подружки тематически оделись, У Ксюши промашка, стильная вы наша, могу предположить, что и в тапках, раз в халате", "Прикид так себе!" – посчитали фолловеры.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Сен 2018 в 11:06 PDT

Кроме того, они раскритиковали прическу телеведущей. "Эти три пера можно очень быстро и эффективно уложить... Ну почему она этого не делает...", "Денег на шампунь не хватило?", "Наведите кто-нибудь порядок на ее голове!!!" – высказали свое мнение интернет-пользователи.