Актриса Зоя Федорова погибла от рук близкого человека

Расследование убийства актрисы Зои Федоровой, которое проводит ее американский внук Крис, близится к решающей точке. Впервые в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале появилась женщина, которая может пролить свет на это загадочное преступление.

Кристофер Поуи надеется узнать имя убийцы своей бабушки. Знаменитая актриса была застрелена 37 лет назад и, судя по всему, в момент убийства разговаривала по телефону с дочерью Викторией. Наследница артистки могла слышать выстрел и, может быть, знала, кто совершил преступление, но, к сожалению, эту тайну она унесла с собой в могилу.

Актриса Людмила Стоянова, близкая подруга Виктории Федоровой, рассказала, что дочь знаменитой советской артистки о трагедии в семье старалась не говорить – эта тема была запретной. По ее словам, приятельница единожды обмолвилась о том, что мать никогда не занималась спекуляцией, и бриллиантов в их московской квартире никогда не было.

"Один раз только, когда я была у нее полтора месяца, мы сидели вечером, Джон был на работе. И она первый раз очень аккуратно заговорила о Зое. (…) Она говорит: "Ты знаешь, я не могу пережить, что они маму сделали спекулянткой. Какие-то бриллианты..." И вот тогда прозвучала фраза: "Если они говорят, что у мамы есть бриллианты, так пусть они их отдадут, я им напишу. Но написала она не в 2001 году, а написала она в 2009-м", – сообщила присутствующим в студии Людмила.

Стоянова процитировала фрагмент интервью, которое Федорова-младшая дала много лет назад журналистам. "Ей задавали эти вопросы, в том числе есть ли у нее собственная версия убийства мамы и по поводу бриллиантов, и она отвечает: "Есть, но я не могу об этом говорить. Нужно доказывать, а доказать тяжело, доказать невозможно. Но я знаю, кто ее убил. Это не КГБ. Это убийство из-за денег. Это сделал один из очень близких маме людей, я уверена в этом", – рассказала подруга Виктории.

Напомним, что Зою Федорову с пулей в голове обнаружили родственники в ее московской квартире на Кутузовском проспекте. Заговорили о политическом заказе, ведь актриса собиралась уезжать в Америку. По другим данным, она была шпионкой с 20-х годов и знала секреты политической элиты. Также есть версия, что артистка была вовлечена в незаконную продажу бриллиантов, и ее кураторами были работники ОБХСС.

Однако следователь, занимавшийся этим делом, считает, что Федорову убил очень близкий знакомый, который смог легко проникнуть в квартиру. По предположению дознавателей, выстрел сделала женщина.