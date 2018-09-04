Актриса Зоя Федорова погибла от рук близкого человека
Кристофер Поуи надеется узнать имя убийцы своей бабушки. Знаменитая актриса была застрелена 37 лет назад и, судя по всему, в момент убийства разговаривала по телефону с дочерью Викторией. Наследница артистки могла слышать выстрел и, может быть, знала, кто совершил преступление, но, к сожалению, эту тайну она унесла с собой в могилу.
Актриса Людмила Стоянова, близкая подруга Виктории Федоровой, рассказала, что дочь знаменитой советской артистки о трагедии в семье старалась не говорить – эта тема была запретной. По ее словам, приятельница единожды обмолвилась о том, что мать никогда не занималась спекуляцией, и бриллиантов в их московской квартире никогда не было.
"Один раз только, когда я была у нее полтора месяца, мы сидели вечером, Джон был на работе. И она первый раз очень аккуратно заговорила о Зое. (…) Она говорит: "Ты знаешь, я не могу пережить, что они маму сделали спекулянткой. Какие-то бриллианты..." И вот тогда прозвучала фраза: "Если они говорят, что у мамы есть бриллианты, так пусть они их отдадут, я им напишу. Но написала она не в 2001 году, а написала она в 2009-м", – сообщила присутствующим в студии Людмила.
Стоянова процитировала фрагмент интервью, которое Федорова-младшая дала много лет назад журналистам. "Ей задавали эти вопросы, в том числе есть ли у нее собственная версия убийства мамы и по поводу бриллиантов, и она отвечает: "Есть, но я не могу об этом говорить. Нужно доказывать, а доказать тяжело, доказать невозможно. Но я знаю, кто ее убил. Это не КГБ. Это убийство из-за денег. Это сделал один из очень близких маме людей, я уверена в этом", – рассказала подруга Виктории.
Напомним, что Зою Федорову с пулей в голове обнаружили родственники в ее московской квартире на Кутузовском проспекте. Заговорили о политическом заказе, ведь актриса собиралась уезжать в Америку. По другим данным, она была шпионкой с 20-х годов и знала секреты политической элиты. Также есть версия, что артистка была вовлечена в незаконную продажу бриллиантов, и ее кураторами были работники ОБХСС.
Однако следователь, занимавшийся этим делом, считает, что Федорову убил очень близкий знакомый, который смог легко проникнуть в квартиру. По предположению дознавателей, выстрел сделала женщина.
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