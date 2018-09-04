"Тебя нет!": Чехова взвыла из-за агрессивного рака
Знаменитость до сих пор не может принять смерть подруги. "Год прошел с того дня, как не стало моей Девочки @stella9s Люблю... Помню... Скучаю..." – написала Анфиса на своей странице в Instagram.
Далее Чехова опубликовала стихотворение собственного сочинения, пронизанное болью и неподдельным страданием. Судя по эмоциональным строчкам, звезде буквально хочется выть из-за потери дорогого человека.
Говорят, тебя нет!
Врут! Безбожно и глупо!
Говорят, ты на свет! А я здесь куковать...
Что еще столько лет улыбаться кому-то,
Что еще столько зим без тебя прозябать…
Также телеведущая разместила видеоролик, посвященный скончавшейся от агрессивного рака актрисе. Поклонники Чеховой разделили ее боль и тоже вспомнили Стеллу добрым словом.
Напомним, Барановская умерла от рака крови 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжении двух лет боролась со страшной болезнью – острым лимфобластным лейкозом, но безуспешно.
Перед смертью весомую поддержку актрисе оказывали телеведущая Анфиса Чехова, журналистка Екатерина Гордон, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Последняя даже на некоторое время приютила у себя маленького сына Барановской Даниила.
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