"Тебя нет!": Чехова взвыла из-за агрессивного рака

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный умершей от онкологии актрисе Стелле Барановской. Трагедия произошла в 2017 году.

Знаменитость до сих пор не может принять смерть подруги. "Год прошел с того дня, как не стало моей Девочки @stella9s Люблю... Помню... Скучаю..." – написала Анфиса на своей странице в Instagram.

Далее Чехова опубликовала стихотворение собственного сочинения, пронизанное болью и неподдельным страданием. Судя по эмоциональным строчкам, звезде буквально хочется выть из-за потери дорогого человека.

Говорят, тебя нет!

Врут! Безбожно и глупо!

Говорят, ты на свет! А я здесь куковать...

Что еще столько лет улыбаться кому-то,

Что еще столько зим без тебя прозябать…

Также телеведущая разместила видеоролик, посвященный скончавшейся от агрессивного рака актрисе. Поклонники Чеховой разделили ее боль и тоже вспомнили Стеллу добрым словом.

Напомним, Барановская умерла от рака крови 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжении двух лет боролась со страшной болезнью – острым лимфобластным лейкозом, но безуспешно.

Перед смертью весомую поддержку актрисе оказывали телеведущая Анфиса Чехова, журналистка Екатерина Гордон, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Последняя даже на некоторое время приютила у себя маленького сына Барановской Даниила.