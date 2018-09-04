65-летнюю Проклову обругали за случки и дерзкое мини

На днях Елена Проклова отметила круглую дату. Популярную актрису поздравил певец и автор-песенник Игорь Николаев и опубликовал их общее фото, однако ни к чему хорошему это не привело.

Елене Прокловой 2 сентября исполнилось 65 лет. Однако популярная актриса выглядит в разы моложе. В шоу "Сегодня вечером" артистка предстала в коротком черном платье, демонстрирующем стройные подтянутые ноги. Елену поздравили множество знаменитостей, не остался в стороне и певец, поэт-песенник Игорь Николаев.

"Поздравляю Леночку Проклову с Юбилеем! Был счастлив поздравить ее лично и признаться, что всю жизнь обожал фильмы с ее участием! Ну а Елена сказала, что обожает меня! Приятно!❤️", – написал Игорь Николаев рядом с фото, которое опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram.

По признанию артиста, самый любимый его фильм с участием Елены Прокловой – "Единственная", где компанию актрисе составили легендарные Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин. "Кто не видел – посмотреть обязательно!" – призвал подписчиков он.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к публикации исполнителя. Многие припомнили интервью Елены Прокловой, в которых та откровенно рассказывала о романах с коллегами по кинематографическому цеху. Нашлись и те, кто счел наряд артистки недопустимым для ее возраста.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 3 Сен 2018 в 12:06 PDT

"В короткой юбчонке она выглядит нелепо!", "Надевать вот такие короткие платьица под "девочку" для бабушки на седьмом десятке – дурной тон и нелепость, даже если ноги позволяют. А после ее историй о случках с многочисленными актерами она вызывает отвращение. Наверно, считает, что она роковая женщина и все были без ума от нее. Да просто видели, что баба сама себя предлагает, вот и пользовались", "вызывает отвращение из-за этого, старая *** (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стареть нужно достойно, красиво, не гнаться за молодыми! А юбка действительно таксебе)(((", "Раньше нравилась, а теперь уважать перестала..И юбка..короче нельзя было? Забыла про возраст((", "Чем старше становятся, тем больше впадают в детство, юбочки, гольфики, бантики... Маразм крепчает))) Надо стареть красиво, а не впадать в детство. Выглядеть молодо не значит одевать юбочку покороче)))", – набросились с критикой на артистку пользователи Сети.