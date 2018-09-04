Почему Пугачева не ездит к Крутому

Бархатный сезон в Сочи уже традиционно ассоциируется с конкурсом молодых исполнителей "Новая волна". В этом году форум очень представительный – на протяжении шести дней на сцену New Wave Hall выйдут не только начинающие певцы из 15 стран, но и эстрадные гиганты. Не будет только музы фестиваля – Аллы Пугачевой. Причину ее неявки выяснил корреспондент Dni.Ru.



Алла Пугачева в качестве специального гостя участвовала в "Новой волне" с самого первого конкурса – с 2002 года. Легендарная артистка считается музой этого музыкального праздника. Но после того, как форум из Юрмалы переехал в Сочи, особым вниманием детище Игоря Крутого не певица балует. Не будет ее, к сожалению фанатов, и в этот раз.



Председатель жюри конкурса, продюсер и композитор Игорь Крутой в интервью Dni.Ru заявил, что в этом году Примадонну даже не приглашал. "В будущем году у нее юбилей, вот тогда, думаю, и будем ее уговаривать приехать, – пояснил композитор. – Тогда и поговорим с ней об участии, предложим сделать большой творческий вечер. Будем рады, если согласится. В этот же раз на "Новой волне" будет много юбилейных концертов других артистов: Владимира Преснякова, Леонида Агутина, "А-Студио" и Ирины Аллегровой. Разные талантливые артисты будут перепевать их песни".

При этом Игорь Яковлевич подчеркнул, что сам на сцену выходить не планирует. Хотя тот же Сергей Лазарев участвует в каждом дне "Новой волны".





Напомним, что к 70-летию Примадонна, как говорят, планирует дать большой сольный концерт в Москве, где не выступала после прощального юбилейного сольника в 2009-м. Скоро начнется подготовка – артистка после летних каникул вернулась в Москву. А отдыхала она на Сардинии, Кипре и в Юрмале.

