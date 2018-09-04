Расставившая ноги перед Черчесовым Канделаки взбудоражила народ

Телеведущая Тина Канделаки прислушалась к критике поклонников. Звезда сделала выводы и исправилась.

Все началось с того, что Тина опубликовала в своем микроблоге тизер интервью с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Она порекомендовала подписчикам ознакомится с беседой, так как, по ее мнению, Станислав Саламович – это человек, у которого есть чему поучиться: настоящий лидер, сильный собеседник, который умеет руководить людьми и не только на поле.

Поклонники поблагодарили Канделаки за наводку, однако раскритиковали позу, в которой сидела телеведущая во время диалога с тренером. Облаченная в яркий брючный костюм, звезда расположилась в кресле широко расставив ноги. Некоторые фолловеры отметили, что Тина должна следить за положением своего тела во время публичного выступления, тонко намекнув, что истинные леди ведут себя скромнее.

"Английская королева не так сидит... И невесткам внуков не разрешает... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". "Мне кажется, что Тина человек публичный и умный, каждый день работающий над собой, все подсказки по своему образу переработает и нужное возьмет", – писали почитатели Канделаки.

Звезда с достоинством отреагировала на критику и в следующий раз, выступая публично, аккуратно положила ногу на ногу. "Все замечания по поводу того, как сидела на интервью с Черчесовым, приняты. В "Олимпийском" исправилась, хотя походка и поза – то, над чем мне всегда стоит работать)", - отчиталась Тина в своем Instagram. Также ведущая поблагодарила поклонников, которые указали на ее промах: "даа!!! Это моя вечная проблема! Но, спасибо подписчикам, взбодрили)".

Фолловеры отметили, что Канделаки оказалась прекрасной ученицей, так как быстро отреагировала на заметание. "Да да да, именно такие прекрасные сложенные ножки просто 🔥🔥🔥👍", "Деловая женщина деловая походка соответственно и деловая поза 😉👌👍", – хвалили звезду в Сети.