Оставившая грудную дочь Кудрявцева ушла в отрыв

В Сочи стартует "Новая волна". Не осталась в стороне и популярная телеведущая Лера Кудрявцева, которая ради работы даже рассталась с грудной дочерью.

На протяжении многих лет Лера Кудрявцева является ведущей конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Вот и на этот раз телеблондинка отправилась в Сочи, где совсем скоро стартует музыкальное мероприятие. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера опубликовала видео, на котором запечатлена репетиция церемонии открытия.

Отказаться от любимой работы Кудрявцева не смогла даже ради дочки, которой нет еще и месяца. Маленькую Марию Лера оставила с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и няней, к которой, по признанию самой ведущей, все еще присматривается. Подписчики немедленно отразили этот нюанс в своих комментариях.

"Новая Волна уже надоела, одно и тоже каждый год, только наряды новые, а Лера быстро оправилась после родов, жалко малышку, что не у маминой груди!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уже в строю? Ну и скорость) главное родила, на няню спихнула и снова работать", "Дочька с вами??", "Вроде, только родила, а уже на работе...", "Зачем рожала, когда работа важнее? Ведь и месяца не прошло(", – высказались некоторые подписчики.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 3 Сен 2018 в 11:49 PDT

По их мнению, Лера ушла в отрыв, поскольку подобного рода мероприятия сопровождаются обилием вечеринок, встреч с коллегами, концертами и прочими развлечениями. Это и разлука, как полагают ревнители традиционных ценностей, может негативно сказаться на телеведущей и ее дочке.

Впрочем, большинство фанатов поддержали Кудрявцеву и рассыпались в комплиментах, мол, после родов быстро восстановилась и выглядит великолепно. А то, что девочка осталась дома, дескать, ей только на пользу. Мол, так лучше, чем колесить по стране.

Напомним, 13 августа популярная телеведущая Лера Кудрявцева родила второго ребенка. "Доченька 😇", – коротко объявила счастливая звезда, опубликовав фотографию крохотной ножки малышки. Поклонники немедленно поздравили телеведущую и осыпали различными пожеланиями.