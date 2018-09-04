Пахмутова посоветовала ошарашенной Долиной отказаться от песен Крутого

Сегодня прославиться может любой, кто умеет пользоваться камерой. Выложил запись в интернет, и все – лови хайп, собирай лайки. Но из-за этого в эфире появляется много мусора. Корреспондент Dni.Ru поговорил об этом с председателем жюри конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи композитором Игорем Крутым.



"Сегодня мы видим на эстраде много недостойного материала, к сожалению, – вздыхает Игорь Яковлевич. – А в прежние года существовал фильтр, благодаря которому не всех допускали до выхода к зрителю".

"Я помню, как написал три песни начинающей тогда Ларисе Долиной, – продолжает композитор. – Но были худсоветы, которые принимали песню и давали ей в итоге зеленый свет или же запрещали. На такой худсовет были вызваны и мы с Ларисой Александровной. В комиссии, как сейчас помню, сидели прославленные советские композиторы-песенники – Ян Френкель, Марк Фрадкин, Александра Пахмутова. Каждое это имя вызывает священный трепет".

"Так вот, после того как Долина исполнила песни, высокая комиссия сказала мне: "А вы, молодой автор, подождите за дверью!" И композиторы стали убеждать ошарашенную Долину отказаться от моих песен, а исполнять лишь их композиции, и тогда, мол, ее будут записывать, снимать, выпускать на пластинках".

"Я не думаю, что надо что-то или кого-то запрещать, – резюмировал Крутой. – Пусть проявляются разные стороны таланта, а слушатель сам решит, что ему нравится и к чему лежат душа и сердце".

Тревожит, в частности, Крутого ситуация с песнями Киркорова "Цвет настроения синий" и "Ибица". Клип на первый хит многие каналы отказываются крутить из-за присутствия там Тимати. Второй шлягер не берут в радиоэфиры по ханжеским соображениям – мол, текст провокационный. Но на "Новой волне" обе песни прозвучат, на них ставятся масштабные номера.





Напомним, с 4 по 9 сентября в Сочи проходит 17-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Игорь Крутой собирает там все сливки отечественного шоу-бизнеса. Благодаря этому, как считает мэр города-курорта Анатолий Пахомов, резко выросла популярность черноморской здравницы. И в бархатный сезон, когда проводится "Новая волна", свободных мест в отелях практически не найти.

