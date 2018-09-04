Жизни Крида угрожает серьезная опасность

Певец Егор Крид подвергся атаке недоброжелателей. Артисту угрожают расправой.

9 сентября должен состоятся концерт Крида в Махачкале. Поклонники исполнителя в Дагестане с нетерпением ждут выступления кумира.

Однако не все рады появлению Егора в регионе. Недруги Крида предлагают называть петухами тех мужчин, которые посетят это выступление артиста. Кавказские поборники морали готовы не только словом, но и делом защищать нравственность на дагестанской земле. Они намекнули исполнителю, что там его ожидает физическая расправа.

"Не заезжай в Дагестан, во благо тебе же, и конечно нам. Нормальное обращение, прими и выполни нормально. Благодарствую (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Таким чертям как ты в Дагестане не место", "Отмени концерт, зачем тебе быть там, где тебе не рады", "Не приезжай в Махачкалу это может навредить твоему здоровью", – писали злопыхатели в Instagram.

Почему некоторые жители региона с таким негативом относятся к Криду неясно. Вероятно, образ жизни, который ведет артист, и который пропагандирует в своих треках, идет вразрез с традиционным укладом дагестанской земли.

Добавим, что после шквала негатива Егор даже задумался над избавлением от аккаунта в социальной сети: "Все чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой Инстаграм, не видеть всего этого дерьма в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации.(…) Мне постоянно пишут, что во мне что-то не так. Не та прическа, не те брови, не те татуировки, не те девушки, не те шмотки и тд. Мне **** не нужны советы. Как мне жить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать и тд – решать только мне!" – написал артист в своем микроблоге.