Подкаблучник Бусулис отдал все деньги жене

Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис – этих трех латышских музыкантов в России очень любят и всегда ждут. Паулс, правда, в силу почтенного возраста и здоровья давно никуда не выезжает с гастролями. А вот Вайкуле и Бусулис приехали на конкурс "Новая волна" в Сочи. С последним за кулисами и встретился корреспондент Dni.Ru.



У 40-летнего участника третьего сезона шоу "Голос" Интарса Бусулиса уже четверо детей – два сына и две дочери. Правда, знаменитого отца они видят довольно редко – он очень востребованный артист и много ездит.

Его и на экране, даже если соскучишься, лишний раз не увидишь – певец признался, что не любит, когда дома звучат его песни или его показывают в телевизоре.

"Я отделяю работу от семейной жизни, к тому же мне важнее, чтобы дети слушали хорошую классическую музыку, воспитывались и росли на ней", – объяснил исполнитель.

Пока его нет дома, забота о детях ложится на плечи жены Инги. Они познакомились еще в юности на местной дискотеке – и вот уже более 20 лет вместе. Редкая верность в артистическом мире!

"Я думаю, что быть мамой – труд более тяжелый, чем быть певцом, – улыбается Бусулис. – Поэтому все заработанные деньги, все гонорары я отдаю ей. Даже куртку, которая на мне сейчас, купила жена. У меня нет наличных карманных денег – они мне просто не нужны".

Интересно, что Александр Буйнов несколько месяцев назад в интервью Dni.Ru тоже заявил, что не имеет денег. Даже не знает, сколько зарабатывает, – бюджетом распоряжается жена Алена. Она же контролирует и внешний вид, и слова Буйнова, которые предназначены прессе.





"Моя супруга – глава, она все знает, все контролирует и держит в голове, а я – самый настоящий подкаблучник, – смеется Бусулис. – Хотя, конечно, для нас непринципиально, кто скажет последнее слово. У каждого есть свои обязанности, с которыми мы справляемся успешно. Мы посменно водим детей на различные занятия или в школу".

