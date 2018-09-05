47-летняя Нонна Гришаева обнародовала "беременное" фото

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Среда 5 сентября
Лента новостей
16:24
В Москве загорелся Ледовый дворец
16:03
Ушла эпоха: шоу "Что? Где? Когда?" лишилось Ровшана Аскерова
15:26
Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей
15:11
Единороссы позвали граждан на избирательные участки
15:06
Союз вкладчиков намерен изменить статус Центробанка на референдуме
15:01
Собянин открыл еще один участок Северо-Восточной хорды
14:54
В России предложили сократить рабочую неделю
14:34
Под Волгоградом внедорожник сбил шестилетнего ребенка
14:30
В аварии под Москвой погиб человек
14:26
Землетрясение из Челябинской области дошло до Башкирии
14:18
"Ни о чем не говорит": Захарову удивила провокация по делу Скрипалей
14:18
В Казани сотрудник ОМОНа выбросил из окна студентку
13:51
Землетрясение на Урале попало на видео
13:25
Виктор Ан завершил спортивную карьеру
13:25
Названы имена подозреваемых в покушении на Скрипалей
13:00
Володин поможет отремонтировать школу в Самойловке
12:52
В Тюмени беременная пациентка украла телефон у гинеколога
12:49
Как помочь школьнику справиться со стрессом
12:38
В Челябинской области произошло второе землетрясение
12:32
Иномарка снесла светофор в центре Омска (видео)
12:30
"Северный поток – 2" – мощное оружие России
12:23
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
12:13
Машина сбила ребенка на велосипеде под Нижним Новгородом
12:01
Художница полностью оголилась в христианской святыне (фото)
11:56
Володин предложил развивать отдаленные районы
11:46
Пожилой водитель устроил массовое ДТП из-за приступа
11:39
Цымбалюк-Романовская резко ответила на дерзкие обвинения
11:32
В России предлагают ввести минимальную цену на пиво
11:28
"Я выдвинула ему ультиматум": Жасмин рассекретила взрослого сына
11:21
Под Вологдой пьяный прохожий угнал машину у пьяного водителя
11:08
Переполох с платежками ЖКХ: россиянам по ошибке зачислили кучу долгов
11:00
Когда в Москве поставят памятник Кобзону
10:55
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
10:33
Жительница Башкирии зарезала подругу во время застолья
10:32
Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным
10:30
"В глазах истерика": Ани Лорак оконфузилась на "Новой волне"
10:25
В Сибири неуправляемый локомотив снес внедорожник
10:20
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
10:15
Технология блокчейн покоряет космос
09:51
Популярные в России таблетки оказались смертельно опасными
09:50
На заводе в Кемерово произошел пожар
09:42
Есть погибшие: в Москве разбился автобус с пассажирами
09:30
Медведева пустилась в пляс на концерте вернувшейся в Россию Сердючки
09:27
Малахов с микрофоном между ног потерся о мужика
09:25
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
09:24
Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы
09:05
На Урале произошло мощное землетрясение
08:51
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
08:36
Мария Максакова отказалась делать аборт
08:28
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
08:12
В России введут новый сбор
23:23
Подозреваемого в гей-связях певца неожиданно сняли с женой и дочкой
23:08
Володин отметил важность общественного контроля
22:00
В России тайно построили второй Крымский мост
21:57
Жизни Крида угрожает серьезная опасность
21:56
Распухшей Кристине Асмус поставили страшный диагноз
21:44
Путин и Эрдоган отказались плясать под дудку Трампа
21:35
"Давай убьем его": Трамп приказал избавиться от Асада
21:31
Певцов не находит себе места из-за жуткой смерти сына
21:26
"В самом соку": Нагиев рассказал о своем превосходстве в постели
21:14
В центре Москвы загорелась квартира с людьми
21:00
Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
20:55
Ослепли от алкоголя: шокирующий поворот в трагедии группы Дятлова
20:48
Изможденная Джоли увела детей в лес
20:43
Тяжелый недуг унес жизнь народного артиста России
20:14
51-летняя Памела Андерсон решила родить молодому любовнику
20:05
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
19:20
Истеричный Киев забыл наказать Москву
19:08
Скончался актер Курского драматического театра
18:57
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
18:36
45-летняя Высоцкая сразила роскошными формами
18:20
Перестал работать популярный видеохостинг YouTube
18:08
Елизавета Боярская ждет второго ребенка
18:06
Бородина нелепо оправдалась за высмеивание годовщины трагедии в Беслане
17:58
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы
17:49
Пахмутова посоветовала ошарашенной Долиной отказаться от песен Крутого
17:46
Москва повышает скорость
17:23
Украинцы бьются в припадке из-за свадьбы с Путиным
17:12
Почему Пугачева не ездит в гости к Крутому
17:05
Большое метрокольцо пройдет под каналом имени Москвы
17:03
Гимнастка Мамун возбудила откровенным фото в купальнике
16:46
В Москве появится новое кольцо
16:43
Оставившая грудную дочь Кудрявцева ушла в отрыв
16:32
Расставившая ноги перед Черчесовым Канделаки взбудоражила народ
16:28
Яковлев использовал Сорина: раскрыта грязная подноготная "Иванушек"
16:02
Коммунисты лидируют по числу кандидатов с судимостью
15:49
"Был истерически-психическим": Голубкина о легендарном Миронове
15:49
Кремль напомнил о подлых нападках на Путина
15:32
Заведующая детским садом станцевала воспитанникам стриптиз (видео)
15:03
Общественная палата направит почти 4 тыс. наблюдателей на выборы мэра Москвы
14:58
65-летнюю Проклову обругали за случки и дерзкое мини
14:50
Как получить гражданство Мальты в 2018 году
14:50
Семью из России ограбили в Париже на 79 миллионов
14:47
"Тебя нет!": Чехова взвыла из-за агрессивного рака
14:40
При столкновении двух поездов пострадали 100 человек
14:39
Актриса Зоя Федорова погибла от рук близкого человека
14:35
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
14:28
Рубль подорожал на торгах
14:15
Взлохмаченная Собчак в халате прилюдно сверкнула грудью
14:09
В Башкирии насмерть разбился мотоциклист
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
Киев сознался в убийстве Захарченко
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
Шоу-бизнес

47-летняя Нонна Гришаева обнародовала "беременное" фото

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Сегодня, 5 сентября, популярная актриса Нонна Гришаева отмечает важную дату – 12 лет со дня свадьбы. В честь такого события артистка обнародовала фотографию, сделанную тогда, причем на ней Нонна демонстрирует сильно округлившийся живот.

Продолжение: Нежную Маликову раздавили на юге Москвы
прочитано 3785 раз

Нонна Гришаева состоит в браке с актером и продюсером Александром Нестеровым. Внушительная разница в возрасте – 12 лет – их совсем не смущает. В декабре 2006-го популярная комедийная актриса подарила возлюбленному сына Илью. В том же году пара оформила брак. Причем на тот момент Гришаева находилась в положении.

ПО ТЕМЕ

"Это было очень смешно": Гришаева об Олешко в постели

Малахов показал грязные склоки Гришаевой и Ароновой на всю страну

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию, сделанную в тот радостный день. На снимке Александр нежно обнимает Нонну. "12 лет назад. Спасибо за то, что ты рядом❤️😍🌈", – написала Гришаева.

Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Нонна как девочка. главное для женщины быть счастливой", "Счастья вам и здоровья!!!💖💖💖", Поздравляю!!! Семья – это главное в проявлении личностей!!!", "Ух ты. Вот это срок. Поздравляю! Обычно люди из шоубизнеса быстрее расстаются, а вы молодцы. Значит точно настоящая любовь! 😉👍❤", "Нонночка! Поздравляем вас! Любви вам еще на долгие годы и здоровья всей вашей семье!", "Поздравляю Вас дорогие Вы наши и желаю дожить вместе для начала до свадьбы золотой (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались в комментариях поклонники.

 

 

Отметим, что у Нонны Гришаевой есть взрослая дочь от предыдущего брака. В отношениях с музыкантом Антоном Деровым актриса родила Анастасию. Говорят, именно во время разрыва с мужем страдавшую Гришаеву утешил молодой актер Нестеров. Чтобы развлечь Нонну, по слухам, Александр увез ее в Таиланд. После той поездки у артистов и возник роман.

Автор: Наталья Аряева5 сентября 2018, 14:48

комментарии

Политика

"Ни о чем не говорит": Захарову удивила провокация по делу Скрипалей
Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
Путин и Эрдоган отказались плясать под дудку Трампа

Шоу-бизнес

Гагарина в синем ультрамини сразила наповал
Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
Нежную Маликову раздавили на юге Москвы

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Мария Максакова отказалась делать аборт

Оперная дива объяснила свое решение
Шоу-бизнес

"Я выдвинула ему ультиматум": Жасмин рассекретила взрослого сына

Певица рассказала о наследнике
Шоу-бизнес

"В глазах истерика": Ани Лорак оконфузилась на "Новой волне"

Образ певицы многие назвали неудачным
Шоу-бизнес

"Вернись на работу!": к родившей Кудрявцевой на поклон прилетел начальник

Лере не удастся посидеть дома

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

Спорт

Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы
Гимнастка Мамун возбудила откровенным фото в купальнике
Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате

Регионы

Землетрясение на Урале попало на видео
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru