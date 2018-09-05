Звезда "Дома-2" не приехала проститься с умирающей сестрой

Экс-участник телестройки Ильи Гажиенко не поехал проститься с умирающей сестрой. Между родственниками был конфликт.

Много месяцев старшая сестра Ильи – Елена боролась с тяжелым недугом. Неделю назад девушка попала в реанимацию. Медики оценивали ее состояние как критическое, но сделали все чтобы сохранить ей жизнь, однако спасти ее не удалось. Сегодня, 5 сентября, Гажиенко не стало.

Родственница звезды "Дома-2" не хотела, чтобы ее жалели, поэтому скрывала болезнь. Старалась не афишировать детали недуга, оттого ее кончина стала громом среди ясного неба.

О смерти Елены сообщила возлюбленная брата Ильи – Диларам Сапарова. Она написала об этом в своем Instagram. "Сегодня мы потеряли самого светлого и дорогого сердцу человека @elenagajienko она была чистой и искренней. Спасибо всем кто за нее молился и был с нами в эти тяжёлые дни. Мы вам безмерно благодарны. Покойся с миром моя девочка😭. Мои добрые люди я буду каждому из вас благодарна,если вы поставите свечу ей в Храме или помолитесь об её упокоение! Спасибо всем за поддержку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – рассказала девушка в микроблоге.

Елена была госпитализирована в Казахстане, поэтому отец девушки не смог увидеть дочь перед смертью – мужчине запрещены перелеты. А вот с братом Ильей они не общались вообще.

По словам Диларам, Лена знать не хотела брата. Она это не скрывала, много раз говорила и открыто писала в Сети. "Он не прилетел до сих пор, а только требовал отчет, что и как! Мы ему сказали: считаешь нужным, прилетай, тебя встретят", – сообщила женщина. Что именно стало причиной конфликта между родственниками неизвестно.

Интернет-обыватели уже поспешили обвинить Илью в том, что он уделяет недостаточно внимания своей семье. Последние несколько дней он провел на отдыхе в Крыму. Некоторые подозревают, что Ольга не дает им общаться с родственниками, но, скорее всего, это просто домыслы.

