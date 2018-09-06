Пугачева решила сменить пол после звонка Агутина

10 ноября в столичном спорткомплексе "Олимпийский" состоится юбилейный концерт Леонида Агутина. Его песни исполнят главные российские звезды – Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин. А украшением вечера станет появление самой Аллы Пугачевой.



"Я позвонил Алле Борисовне, пригласил принять участие, и она сразу согласилась, – рассказал корреспонденту Dni.Ru Леонид Агутин на церемонии вручения наград "Радиомания". – Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть песню "Ты плачешь" из альбома 2016 года "Просто о важном" (в первую неделю после выхода диск занял первое место в российском альбомном чарте iTunes Store. – Прим. ред.)".

"Правда, я написал эту песню от мужского имени, – продолжает Агутин. – Там такие слова в припеве: "Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима. Но Алла Борисовна, сказала, что "сменит пол" этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию".

Пугачева, напомним, редко перепевает кем-то уже исполненные песни. Вспоминаются разве что "Беда" Владимира Высоцкого, "На тот большак" на стихи Николая Доризо, которую пела Клавдия Шульженко в фильме "Простая история", и "Голубка", которую за полтора века кто только не исполнял!



Сделал Леонид Агутин и неожиданное признание: он не слушает радиостанции с популярной музыкой. Ему-де ближе волны, где крутят джаз. "Это не снобизм, я не презираю попсу, поскольку сам ее с удовольствием делаю и кое-что даже люблю, просто мне самому другая музыка ближе, иные гармонии и мелодические ходы интереснее, – пояснил артист. – Я разделяю свою жизнь и работу, а там у меня музыкальные направления не пересекаются. Поэтому я и имен молодых исполнителей, которые сегодня заполонили эфиры, не знаю".

