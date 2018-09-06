Округлившийся зад Решетовой вызвал вопросы

Анастасия Решетова показала на своей страничке в соцсети аппетитные формы в купальнике. Однако подписчики заподозрили, что девушка "накачала" пятую точку с помощью фотошопа.

Возлюбленная Тимати похвасталась снимком, сделанным на море. Модель позирует на яхте. На фото девушка просто идеальна: широкая белозубая улыбка, шикарные волосы, плоский живот, упругая круглая попа…

Но бдительные и придирчивые фолловеры пост не оценили, посмеявшись над грубой ретушью картинки. "Фотошоп за версту видно", "Попу явно себе округлила, даже пол поплыл", "А что с бортом?", "Просто богиня! Богиня фотошопа", - раскритиковали Решетову пользователи соцсети.

Подписчики пришли в недоумение от того, что девушка модельной внешности зачем-то прибегла к фоторедактору. Анастасии и так есть чем похвастаться.

Больше всего поклонников разочаровало то, что Анастасия позирует, не показывая рук. Им хотелось рассмотреть, есть ли у нее заветное колечко от известного рэпера. На прямые вопросы пара не отвечает, слухи о помолвке никак не комментирует.

Ранее в официальном аккаунте Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессии исполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако интригующие кадры не всем пришлись по вкусу.