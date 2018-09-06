"Аж одежда висит": исхудавший Крутой сильно сдал

Незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил о том, что Игорь Крутой болен раком. Многочисленные поклонники, глядя на свежие фото продюсера, убеждены, что смертельный недуг атакует его.

В Сочи проходит Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", организатором которого является Игорь Крутой. СМИ широко освещают это событие: в прессе то и дело появляются фотографии с мероприятия. Часто оказывается в объективе и Крутой.

Многочисленные поклонники, изучив кадры, встревожились. Они пришли к выводу, что прославленный продюсер и композитор выглядит плохо. В отзывах к публикации певицы Юлианны Карауловой, сделанной в социальной сети Instagram, где она позирует вместе с Игорем Крутым, подписчики высказали нелестные комментарии.

"Да уж, сильно сдал", "Некоторые болезни как рак ни за какие деньги не вылечить, будь ты хоть трижды богатым", "Исхудал маэстро((", "Ого, ничего себе, не сразу его узнала", "Не могу, понять. Денег куры не клюют . Все в достатке. Ешь, чего хочу. Лечись, где хочу. Почему болеют?", "Как он старо выглядит", "вы красотка! а вот крутой как-то плохо выглядит( сразу вспомнила слова кобзона, что у него рак (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.

Не оставили фанаты без внимания и снимок, сделанный накануне, 5 сентября. На нем запечатлены Игорь Николаев, Ани Лорак, Игорь Крутой и его супруга Ольга. По мнению обеспокоенных поклонников, продюсер так похудел, что на нем "аж одежда висит".

Напомним, что несколько месяцев назад в ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященном борьбе с онкологией, появился Иосиф Кобзон и поименно назвал тех, кто мужественно сражается за свою жизнь. По словам мэтра, со смертельно опасной болезнью якобы борются певец Александр Розенбаум, дизайнер Валентин Юдашкин и продюсер Игорь Крутой.