Пляски голой певицы у мемориала погибшим воинам возмутили народ

Певица Индиана возмутила британскую общественность непристойными фото. Поклонников артистки смутила вовсе не ее обнаженная грудь, а то, что позировала она у воинского мемориала.

Сами снимки пользователям нравятся – от фигуры Лорен Хенсон, как на самом деле зовут певицу, они в восторге. Но вот место для такой откровенной фотосессии Индиане надо было выбрать другое, уверены они.

Фото топлес были сделаны в Брайтоне, Великобритания. Там находится мемориал солдатам, погибшим в Первой мировой войне. Лорен Хенсон обвинили в неуважении и осквернении чести воинов, отдавших свои жизни за страну.

"Фото классное, но неужели нельзя было выбрать другое место для этого? Этим вы показываете свое неуважение к людям, которые отдали жизнь за страну", "Я не против фото топлес, но делать это возле мемориала бесчеловечно. Это показывает, как мы уважаем свою страну и в какое дно скатились", – комментируют фотографии подписчики певицы в Instagram.

Индиану критика не смутила – она ответила на нее еще одним снимком. Хотя объяснить свой поступок все же попыталась. Она не видит в своем поведении ничего плохого, так как не преследовала цели кого-либо обидеть.

Хенсон знает, что эти воины отдали свои жизни за свободу. Благодаря им Лорен живет в свободном мире. И, по словам артистки, именно это она хотела показать своим поступком. Индиана уверена, что солдатам понравилось бы ее позирование возле мемориала – если бы они могли это увидеть.